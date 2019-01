Een snertopmerking wordt bijzonder gewaardeerd bij de snertwedstrijd in Oosterhout

OOSTERHOUT - “Dit is snert.” Als je zo’n opmerking moet ontvangen, is er iets goed mis. Een proefwerk, waar een pen met rode inkt helemaal op is leeggelopen. Iets gefabriceerd, dat als je er iets te lang naar kijkt spontaan uit elkaar valt. Het is door de ondergrens zakken in het kwadraat met het schaamrood op de kaken.

“Dit is snert.” Chefz Proeflokaal en Anja Zandbergen kregen dat gisteravond te horen van een vijfkoppige jury bij de IJsmarkt in Oosterhout. En dat was zeker geen diskwalificatie, maar werd de loftrompet gestoken met de snert die ze de man en vier vrouwen hadden voorgeschoteld. Op de onderdelen smaak, substantie - het mooist zou zijn als de lepel in het groen bleef staan -, samenstelling en algehele beleving hadden zij bij de professionals en de hobbykoks de meeste punten vergaard. Dus mogen ze zich een jaar lang de beste snertmaker van Oosterhout noemen. Een snertprijs in de vorm van een kitscherige beker en een enorme pollepel zijn daar het levende bewijs van.

Aankoeken

Namens Keurslagerij Frank van Gils leverde medewerker Isabel van der Kam vijf liter snert in. Een paar lieden van de keukenbrigade roerden een uur lang in die en al andere pannetjes die op die op het vuur stonden. Immers, aankoeken zou de kans op de hoofdprijs meteen tot nul reduceren. “Het is een mooi stukje reclame”, zegt Van der Kam. “Daarom zijn we er bij. En je sponsort er de ijsmarkt mee. Bovendien: als je vindt dat je de lekkerste erwtensoep maakt, moet je je natuurlijk laten zien. Het is met liefde gemaakt.” Die liefde ging door de maag: de keurslagerij werd tweede.