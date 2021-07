Een ronde door ‘comfortabele gezinswijk’ Vrachelen

Meteen is duidelijk dat het bezoek, op deze zonovergoten dag in april, een aangename ‘kennismaking’ zal worden. Ik passeer het Houtse Meer dat officieel, veel minder chique, de Put van Caron heet. Ooit was het een zandafgraving, zoals die er wel meer zijn in Brabant. Nu is het een toplocatie voor een drankje en hapje bij het gelijknamige paviljoen of gewoon voor een wandeling.