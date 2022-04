Een reuzegrote roze paashaas die licht geeft op het water, daar wint niemand van

Drie geheel nieuwe wethouders in Gilze en Rijen aan de slag met pittige opdrachten

RIJEN/BREDA - Drie nieuwe wethouders in Gilze en Rijen. Corné Machielsen (Kern’75) en Mariëlle Doremalen (PvdA), beiden fractievoorzitter en lijsttrekker, hadden dit al aangegeven als ze in de coalitie kwamen. De verrassing is Merijn Scheifes, oud-Rijenaar, die voor Groen Gilze en Rijen (GGR) aantreedt.

13 april