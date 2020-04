Een raar voorjaar, met minder beloftes die langskomen

Of de klassen van het voortgezet onderwijs, met jongelui die hun fietsen overal op ons erf parkeren, behalve op de logische plek. Meiden die met hun gelnagels een kledingstuk voor hun gepoederde neus houden, want de boerderijgeur is ‘echt heftig’. Of de meelopers die even later in de kraamafdeling bij die natte kalversnuiten spontaan door de mand vallen. Gasten met een totale desinteresse, een 'het- moet- van- school'-houding, van wie er later toch een paar getriggerd worden door iets wat ze hier zien. Interesses komen bovendrijven en toekomstige schoolkeuzes worden makkelijker, ook als je beseft wat je níet wilt.