‘Een plek voor jongeren in Lage Zwaluwe zou wel leuk zijn’

Jong in...LAGE ZWALUWE - Als baby verhuisde Sam Wijma (13) van Breda naar Lage Zwaluwe. En daar heeft ze het reuze naar haar zin, mede omdat ze lid is van zowel de dans- als de voetbalvereniging. ,,Het enige nadeel van in Lage Zwaluwe wonen is dat ik ver naar school moet fietsen.’’

Je zit nu een paar jaar bij ’t Zwaluwnest. Wat vind je leuk aan dansen?

,,Ik doe aan hiphop en streetdance. Daar kan ik goed mijn gevoel in kwijt. Of ik nu blij of verdrietig ben, alles kan ik verwerken in een dans. Dansen geeft ook afleiding als er bijvoorbeeld op school iets is gebeurd wat niet leuk is.’’

Jong in Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag Sam Wijma (13) uit Lage Zwaluwe.

Zijn er genoeg sportverenigingen in Lage Zwaluwe?

,,De meest populaire sporten zijn hier wel te vinden. Ik zit ook op voetbal bij VV Zwaluwe. Ik vind de combinatie van dans en voetbal heel leuk. Dansen doe je vooral zelf en voetbal is een teamsport waar ik mijn energie in kwijt kan. Ik ben trouwens het enige meisje in mijn team.’’

,,Nee hoor, ik vind het leuk zo. Teamgenoten of tegenstanders doen ook helemaal niet vervelend. Ik ben nu nog de langste uit mijn voetbalteam, maar dat zal de komende jaren wel veranderen. Misschien dat het dan fysiek wat zwaarder wordt.’’

In de regio worden steeds meer sinterklaasintochten afgelast. Wat vind je ervan als dat ook in Lage Zwaluwe zou gebeuren?

,,Ikzelf ga niet meer kijken, maar voor jongere kinderen zou dat heel jammer zijn. Ik heb heel leuke herinneringen aan de intocht hier; soms moesten we door de modder lopen om die te kunnen zien. Het leukste is wanneer de pieten door de menigte lopen en pepernoten uitdelen. Het is goed als er een alternatief wordt bedacht, zoals een drive-in-intocht, maar dat is toch altijd minder leuk.’’

Ben je veel bezig met social media?

,,Valt wel mee. Ik vind het wel leuk om te zien wat andere mensen doen en om foto’s op Instagram te zetten. Sommige jongeren zijn heel erg bezig met genoeg likes en volgers krijgen; dat heb ik niet echt. Ik deel foto’s vooral voor mezelf en mijn vrienden.’’

,,Ik heb vriendinnen uit Lage Zwaluwe en een hechte groep via school in Breda. Meestal spreken we af en doen we spelletjes op onze telefoon of kijken we film. Soms gaan we naar buiten; achter ons huis is een weiland en dan gaan we op ontdekkingstocht. Dat vinden mijn vriendinnen uit de stad dan heel leuk, omdat ze dat niet kennen.’’

Zou je zelf in Breda willen wonen?

,,Nee hoor, ik ben blij dat ik hier woon. Lage Zwaluwe is echt een gezellig dorp, waar iedereen elkaar kent. Ik heb hier mijn familie, vrienden en de sport zitten. Breda is iets te druk voor mij. Het enige nadeel van hier wonen is dat ik ver naar school moet fietsen. Gelukkig brengt mijn moeder me af en toe.’’

Mist Lage Zwaluwe iets?

,,Een plek voor jongeren zou wel leuk zijn. Dat was er een tijdje geleden nog wel, ’t Honk heette dat. Ik hoop dat zoiets terugkomt, zodat jongeren weer een plek hebben om samen te komen en bijvoorbeeld samen spelletjes kunnen doen.’’

Woon je later ook nog in Lage Zwaluwe?

,,Als ik ga studeren ga ik wel ergens anders wonen, denk ik. Ik wil later bij de politie gaan werken, iets recherche-achtigs of hotelmanager worden. Misschien kom ik later wel terug. Het kan nog alle kanten opgaan.’’

Sam Wijma (13) Woont met: moeder Sylvia, vader Peter en tweelingbroertjes Stijn en Lukas

Huisdieren: kat Huppel

School: 2 vwo aan het Newman College in Breda

Hobby’s: voetbal, dansen en ­fotograferen

Bijbaantje: nee

Verliefd: nee