Jong in...HOOGE ZWALUWE - De 17-jarige Danique Hoeve is het jongste burgerraadslid voor de VVD Drimmelen. Haar ambities zijn groot: na de zomer gaat ze geneeskunde in Rotterdam studeren. ,,Het eerste jaar wil ik thuis in Hooge Zwaluwe blijven wonen, daarna zie ik het wel.’’

Hoe zou je Hooge Zwaluwe omschrijven?

,,Als een dorp waar iedereen elkaar kent. Ik denk dat velen zich, net als ik, echt deel voelen van het dorp. Het is er rustig, dus je kunt er echt ontspannen.’’

Hoe is het om op te groeien in West-Brabant? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Danique Hoeve uit Hooge Zwaluwe. We zoeken nieuwe interviewkandidaten! Ken jij iemand die wel in deze rubriek wil, stuur dan een mailtje naar f.buurmans@bndestem.nl

Waar spreek jij af?

,,Meestal in Breda, met vrienden van het gymnasium. Dan gaan we ergens lunchen, in het Valkenberg picknicken of bowlen. Ze vinden het ook leuk om hierheen te komen; de polder vinden ze geweldig. Al die rust.’’

Waarom ging je de politiek in?

,,Ik paste op de kinderen van wethouder Lieke Schuitmaker en via haar heb ik veel geleerd over de Europese, landelijke en lokale politiek. Ik vind het mooi dat je in de politiek veel meningen tegenover elkaar hebt staan, maar dat je met goede betogen probeert een zo groot mogelijke groep mensen achter je te krijgen. De VVD in Drimmelen vind ik een open club, echte aanpakkers.’’

Ben jij een aanpakker?

,,Ik kan niet goed stilzitten nee. Ik plan mijn vrije tijd het liefst zo vol mogelijk. Naast mijn school en werk, doe ik veel bij voetbalclub HZ ’75 als vrijwilliger. Helpen bij de bingo, bijvoorbeeld.’’

Wat zou jij voor jongeren in Hooge Zwaluwe veranderen?

,,Ik zou graag zien dat de jongeren die de basisschool verlaten een plek hebben waar ze na school of in het weekend ongedwongen kunnen afspreken. Zo’n plek, een buurthuis, gamehal, of jongerencafé, is er nu niet.’’

Blijf je in Hooge Zwaluwe wonen als je gaat studeren?

,,Het eerste jaar wil ik thuis blijven wonen, daarna zie ik wel. Het is prima te reizen naar Rotterdam. Ik heb in de zomervakantie al een voortraject gevolgd via Junior Med School. Daar onderzocht ik of veel sporten op jonge leeftijd invloed heeft op hoe blij je bent als volwassene.’’

En? Heeft dat effect?

,,Nee, alleen op de korte termijn. Dus je moet blijven sporten.’’

Uit onderzoek blijkt dat een derde van de Nederlanders minder sport door corona. Hoe zit dat bij jou?

,,Ik ben juist meer gaan sporten. Ik vind het belangrijk om in beweging te blijven en fijn om te fietsen. Als ik veel thuis achter de laptop zit, loop ik altijd even een rondje om te ontspannen. En ik doe aan modern- en jazzballet.’’

Waarom wil je geneeskunde studeren?

,,Als kind was ik vaak ziek en moest ik vaak naar de kinderarts. Daar is mijn interesse voor geneeskunde echt geboren. Ik heb iets immunologisch, na een griep blijf ik langer koorts houden, maar ze weten niet precies wat het is.’’

Loop je extra risico als het gaat om corona?

,,Misschien wel, maar ik ben er niet bang voor. Je kunt het altijd krijgen, ook als je goed oplet. Het is belangrijk om goed met je medemens om te gaan. Als er een vaccin is, laat ik me wel inenten.’’

Doet de premier het goed in deze crisis? Heeft hij genoeg oog voor de jongeren?

,,Ik vind van wel. Hij laat middelbare scholieren nog steeds naar school gaan, bijvoorbeeld. Rutte en het kabinet proberen jongeren via allerlei wegen te bereiken om ze te informeren. Natuurlijk hou je een groep jongeren over die de info niet wil horen of naast zich neerlegt. Zo’n groep is er echter ook onder volwassenen.’’

Wil je later niet de politiek in?

,,Zeg nooit nooit. Ik vind juist álles interessant. Ik wil iets kunnen betekenen voor mensen. Voor nu vind ik het heel leuk om de raadsleden te ondersteunen. Zo zijn we bezig met de scholen in Made. Toen ik een kleuter was besliste de gemeenteraad over de komst van basisschool De Schittering in Hooge Zwaluwe. Daar heb ik met plezier op gezeten. Ik kijk met veel liefde terug op die tijd. Het is mooi dat je als lokale politiek écht iets kunt betekenen.’’

Danique Hoeve (17) uit Hooge Zwaluwe Woont met: vader William, moeder Jacqueline en zusje Frederique

Huisdieren: nee

School: zesde jaar Stedelijk Gymnasium Breda

Hobby’s: ballet, taarten bakken en lezen

Bijbaan: zorgcentrum De Wijngaerd

Verliefde: nee