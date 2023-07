Eén op de negen jongvolwassenen in Oosterhout woont (nog) met ouders

Woningen Breda vernield door explosie: ‘Wat halen ze in hun hoofd, onze kinderen liggen hier te slapen’

BREDA - De bewoners van twee woningen aan de Meidoornstraat in Breda zijn zich rot geschrokken na de aanslag afgelopen nacht. Inmiddels is duidelijk wat er is gebeurd. Op camerabeelden is te zien hoe een onbekende fietser een projectiel naar de huizen gooit, gevolgd door een enorme explosie. Over het waarom van de aanslag is nog niks bekend.