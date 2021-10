Een ode aan de ijsmeester, onze hoop in warme tijden

Thorwald maakt muziek zonder het instrument aan te raken: ‘Theremin is de diva op het podium’

HOOGE ZWALUWE - Een instrument tot in de perfectie bespelen, zonder het ook maar aan te raken. Thorwald Jørgensen (41) uit Hooge Zwaluwe beheert de kunst van het thereminspelen en behoort hiermee tot de absolute top van de wereld. Al jaren reist hij (pre-corona tijden, althans) voor concerten de wereld over. Vanaf januari speelt hij maandelijks in Hooge Zwaluwe.

26 oktober