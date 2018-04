Een man en twee jongens aangehouden voor openlijk geweld in Oosterhout, alledrie dronken

Geef uw mening Zijn snelle e-bikes een gevaar op de weg?

11:30 Het aantal speed-pedelecs, ofwel snelle e-bikes, in het verkeer neemt toe. Deze fietsen hebben trapondersteuning tot maximaal 45 km/u en moeten daarom sinds 1 januari binnen de bebouwde kom op de rijweg rijden, in plaats van op het fietspad. Dit zorgt met name tijdens drukke momenten (spitsuur) voor gevaarlijke situaties. Is het wachten op ongelukken?