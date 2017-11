Een lied en 3.470 handtekeningen om Georgisch gezin in Waalwijk te houden

De familie Akhmedovs is gevlucht, woont sinds 2009 in Nederland, maar krijgt geen verblijfsvergunning. De familie wil echter niet terug. Volgens haar wordt ze in Georgië gediscrimineerd vanwege haar geloof. De klasgenoten van Victoria weten nog wel een andere reden. ,,Victoria is hier geboren. Dan kan je toch niet zomaar in een onbekend land worden gedropt."