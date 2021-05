Een kwaliteitskaneelstok is als goede kaas, daar weten ze in deze Oosterhoutse fabriek alles van

Slachtof­fer levenslang in rolstoel: zes jaar cel en tbs geëist na schietpar­tij in Rijen

27 mei BREDA - Tegen een 30-jarige man die vorig jaar midden op straat in Rijen vier keer gericht met een pistool schoot op een buurtgenoot is zes jaar onvoorwaardelijk geëist en tbs met voorwaarden. Het slachtoffer (39) is voor de rest van zijn leven verlamd en liep ook ernstig psychisch letsel op.