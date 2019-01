Een kunstzinnig eerbetoon aan Maarten van der Weijden

WASPIK - De komende maanden zijn er in Sociaal Cultureel Centrum Den Bolder in Waspik twee bijzondere schilderijen te zien. Kunstschilder Maurice Delmonte (87) uit Zwanenburg maakte een tweeluik met Maarten van der Weijden in de hoofdrol als eerbetoon aan de prestaties van de Waspikse zwemmer tijdens zijn Elfstedentocht .

Vrijdagmiddag onthulde Delmonte samen met Van der Weijden de twee schilderijen.

Van der Weijden toonde zich gevleid. "Natuurlijk, er is het afgelopen half jaar veel gebeurd en steeds beginnen mensen er weer over. Maar ik vind dat niet erg. Het blijft bijzonder om te merken hoeveel mensen in het hele land met mij hebben meegeleefd. Toen, eind augustus tijdens de tocht, maar ook in de maanden daarna. Daar is dit een prachtig voorbeeld van."

Quote Zijn tomeloze inzet was voor mij inspiratie om twee mooie momenten van de Elfsteden­tocht op doek vast te leggen: een schilderij van Maarten in actie en een schilderij van het beeld tijdens de huldiging in Leeuwarden Maurice Delmonte

Van der Weijden vertelt momenteel over zijn tocht tijdens een aantal theatervoorstellingen. De eerste in Dokkum ging goed; vrijdagavond staat hij in een uitverkocht De La Mar.

Expositie

Ook Maurice Delmonte volgde de verrichtingen van de Waspikse zwemmer op tv. Als sportliefhebber zat hij te genieten, maar het was vooral het feit dat Van der Weijden zich belangeloos inzette voor het goede doel wat hem raakte. “Wat mij betreft is Maarten absoluut de held van het jaar 2018. Zijn tomeloze inzet was voor mij inspiratie om twee mooie momenten van de Elfstedentocht op doek vast te leggen: een schilderij van Maarten in actie en een schilderij van het beeld tijdens de huldiging in Leeuwarden. Erg fijn dat ik de werken hier vandaag persoonlijk voor Maarten mag onthullen."