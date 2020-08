Een ‘klompenpad met paddenpoelen’, Oosteind wil ervan af

Wegsturen Albert Smit splijt Keerpunt’74: ‘Ik ben zwaar tegen dit besluit’

3 augustus GEERTRUIDENBERG - Het wegsturen van voorman Albert Smit zorgt voor een splijtzwam binnen Keerpunt‘74. Mogelijk houdt de partij, tot vorige week nog de grootste in Geertruidenberg, nog maar twee van de vijf zetels in de raad over.