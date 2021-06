Een klantendag in coronatijd: ‘Een leerzame dag, ook voor ons’

BoerenpraatMADE - Elke drie weken schrijft Lisette van Oosterhout over het leven over de boerderij. Deze week vertelt ze over de klantendag, die er dit jaar anders uitzag door corona. ,,Wij gaan onze klanten steeds beter begrijpen. Ik hoop zij ons ook.”

We waren dit jaar vast van plan weer een open dag te doen. Maar vanwege allerlei corona-gerelateerde beperkingen, hebben we het plan aangepast. Vanaf begin mei konden onze klanten inschrijven voor een kijkje in de keuken van ons bedrijf. Per tijdsblok mocht een maximum aantal mensen starten aan een eenrichtingsroute door ons bedrijf. Van koe tot kaas.

Met op strategische plekken een vraagbaak. Dat was geen een QR-code om te scannen, geen chatbox, geen lijst met ‘antwoorden op veel gestelde vragen’. Nee, gewoon een écht persoon, waar je vragen of opmerkingen kwijt kunt die direct beantwoord worden.

De klantendag is voorbij ondertussen. Dank voor al die positieve reacties. Dat ‘het zo goed georganiseerd was’ vinden we leuk om te horen. De veel gehoorde opmerking ‘dat wij wel altijd werk hebben’ is juist geconcludeerd. En ‘ik wist niet dat dat zo werkte’ blijkt nog steeds actueel. Wederzijds begrip en respect begint met kennis blijkt maar weer.

Elke dag werk

We vertellen elk jaar tijdens rondleidingen wat we doen. Wij denken vaak dat iedereen dat onderhand wel weet. Maar dat is natuurlijk niet zo. Daarvan zijn we ons weer bewust na deze dag. Dat de koeien twee keer per dag, zeven dagen in de week gemolken moeten worden, weet eigenlijk iedereen. Maar dat dat ook op onze vrije zondag toch minimaal vijf uur arbeid betekent, beseft men vaak pas als het benoemd wordt. Er wordt massaal gezucht door onze bezoekers die vanaf het balkon de melkstal bekijken.

Dat er tien liter melk nodig is voor 1 kilo kaas, maakt pas indruk als je werkelijk ziet hoeveel melk in de kaastobbe kan en hoeveel (of eigenlijk hoe weinig) vaten met kaas daar uit gehaald worden. Het maakt het ook weer begrijpelijk waarom kaas kost wat ‘ie kost. Ook omdat eenmaal in de rijpingskelder duidelijk wordt, dat het daar zeker niet vanzelf gaat. Draaien en coaten is nog steeds handwerk wat elke dag terugkomt. Ik zie gefronste voorhoofden.

Dat boerenkaas de helft minder zout bevat dan de gemiddelde fabriekskaas, wordt met meer enthousiasme ontvangen. En de termijnen van rijping zorgen voor opgetrokken wenkbrauwen; vijf maanden?! Ja, een belegen kaas ligt hier ietsje langer dan de levertermijn van bol.com.

Al met al een leerzame dag. Ook voor ons. Kennisoverdracht blijft belangrijk, maar dat is nooit alleen maar eenrichtingsverkeer. Wij gaan onze klanten steeds beter begrijpen. Ik hoop zij ons ook.