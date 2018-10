Een ‘kijkje’ in het leven van de griendwerker

Voorlopig geen sloop huizen bij spoorzone Rijen

11:17 RIJEN - In Rijen worden langs de Spoorstraat geen huizen gesloopt voordat het hele plan rond de aanleg van de onderdoorgang in de spoorzone is goedgekeurd. Die toezegging deed wethouder Rolph Dols de verontruste werkgroep Rijen Ontspoort en de commissie Ruimte gisteravond. Hij krijgt tijd tot juli 2019 om te kijken of het hele plan haalbaar is.