'Een kick krijgen van likes bij dodelijk ongeluk A58. Dan ben je echt een zieke geest'

De held van Waspik. 'Hij heeft geleden voor anderen die lijden'

21 augustus Maarten van der Weijden is dinsdagmiddag nog maar net gearriveerd, of er stopt een auto bij zijn woning. Er staat een taart op de stoel naast de bestuurster. “Die ga ik Maarten overhandigen”, klinkt het vastberaden uit de mond van Johanny van der Westen. Ze is van de gelijknamige bakker in het naburige Raamsdonk. “We zijn vandaag gesloten, maar de prestatie van Maarten vonden we zo geweldig dat we een taart voor hem hebben gemaakt.” Speciaal voor deze topper staat erop.