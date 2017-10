Eén keer padel proberen en nooit meer tennissen

Padel (spreek uit: padèl) is een jonge sport in Nederland die in hoog tempo bij tennisverenigingen wordt geïntroduceerd. Onder meer om het teruglopende aantal sporters op te vangen. Want overal blijkt dat tennissers na tien of twintig jaar wel eens wat anders willen. Zoals Koen Michielsen en Rob van Enschot. Met twintig jaar tenniservaring zitten zij sinds januari van dit jaar in het nieuwe bestuur van TC Gilze en trekken ze de kar met nog enkele bestuursleden en de nieuwe voorzitter Kees Gijsbrechts. De vereniging met 560 leden heeft inmiddels al ruim zestig leden die padel spelen, deels in combinatie met tennis. Ze spelen in vier klassen. Het eerste team doet mee aan de play-offs voor het NK.

Verhuizing

Tennisclub Gilze legde de eerste padelbaan twee jaar geleden aan na de verhuizing van het paviljoen van het sportpark. ,,Eerst was het een inspeelbaantje'', zegt Koen Michielsen. ,,Maar toen hadden we nog wat geld over en hebben we er een padelbaan van gemaakt. Een van de eerste in de regio. En nu opent de tweede.''

Zelf is hij begonnen toen op een avond alle tennisbanen bezet waren. ,,Met ons vaste clubje besloten we toen padel te proberen. Sindsdien heb ik niet meer getennist'', lacht hij.

Padel is ontstaan in Mexico toen een man te weinig ruimte had voor een tennisbaan. Hij liet een baan aanleggen van 10 bij 20 meter en plaatste er een hek omheen. In Spanje en Argentinië zijn het inmiddels grote sporten. In Nederland werd de eerste baan bij PSV in Eindhoven aangelegd. In Brabant zijn er onder meer banen in Waalwijk, Ulvenhout en Etten-Leur. Het spel speel je met twee tegen twee in een kooi van 10 bij 20 meter. De telling is van tennis, maar serveren doe je onderhands met harde rackets. Het speeltempo ligt veel hoger. ,,Er is veel meer dynamiek. Ook omdat een bal via de muur kan terugkomen'', zeggen Michielsen en Van Enschot.