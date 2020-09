Een hotel, een expositie? Schattelijn vraagt om ‘creatieve’ kopers

GEERTRUIDENBERG - Cultureel centrum de Schattelijn in Geertruidenberg gaat in de verkoop. Een hotel, een expositieruimte, een hapje eten, alles is er in de toekomst mogelijk. De theaterfunctie wordt losgelaten; dat is een te grote drempel voor toekomstige kopers.

De eigenaren van de Geertruidskerk of die van Fort St. Gertrudis staan te trappelen om de theaterfunctie over te nemen.

In het centrum van Geertruidenberg zijn voldoende mogelijkheden voor een theater", aldus Nelly Frölich over de motie van Morgen! die steun kreeg van een meerderheid. ,,Dit is een pand met potentie, het vraagt creativiteit van de kopers. Dit kan een plek worden waar we graag willen komen".

Keerpunt '74 haalde bakzeil; die heeft er altijd voor gepleit om De Schattelijn als cultureel centrum te behouden.

Met de verkoop van De Schattelijn is een structurele last van 275.000 euro verleden tijd. ,,Hiermee hebben we al een kwart van de twee miljoen binnen die we moeten bezuinigen", rekende Mirjam de Groot uit.

GEERTRUIDENBERG Mark de Kwaadsteniet (links) en Bart Heijne (rechts) zijn de nieuwe uitbaters van Fort St. Gertrudis.

Intussen gaan de voorstellingen in het theater nog door, zij het mondjesmaat. ,,Het komende theaterseizoen gaat nog plaatsvinden in De Schattelijn", aldus wethouder Mike Hofkens. ,,Afgelopen zaterdag was de eerste voorstelling. We hebben een nieuwe coördinator aangetrokken".

Bart Heijne van Fort St. Gertrudis is verbaasd. ,,De gemeente vroeg ons of we tijdelijk de theaterfunctie wilden overnemen. We zeiden dat dat kon, maar drie weken geleden hoorden we dat dat het niet meer nodig was. Ik heb nog maar twee cabaretvoorstellingen op de site zien staan".

Hij vervolgt: ,,Ook al kunnen we op dit moment geen grote groepen ontvangen, bij ons kun je altijd nog tien keer zoveel man kwijt als die 20 in de Schattelijn. Wij zijn er al op ingericht dat de mensen gaan zitten. Wij hebben de goeie stoelen, verlichting , een geluidstechnicus, alles wat nodig is voor een theater.”

De Stichting Behoud Geertruidskerk heeft enkele jaren geleden al een bidboek geschreven om een theater met een bioscoop te beginnen in de kerk.

Ok al hoeft de koper het theater in De Schattelijn niet voor te zetten, de gemeente verwacht wel dat de nieuwe exploitant de gesprekken gaat voeren over verplaatsing van het theater naar elders in het stadje. ,,Wij gaan zelf het theater niet zelf uitplaatsen", aldus wethouder Mike Hofkens.

