Een gouden speld voor Dongense wielerheld Wim van Dongen

Voorafgaand aan het startschot van de 50e editie van de Ronde van Midden Brabant in de Tramstraat in Dongen is Wim van Dongen zondagmiddag gehuldigd. Van Dongen was 51 jaar geleden een van de kartrekkers die het wielrennen in Dongen en omgeving gestalte heeft gegeven.

Het begon in 1968 met de Ronde van Dongen en een jaar later de eerste Ronde van Midden Brabant, toentertijd een koers voor junioren. De eerste 25 jaar de belangrijkste wedstrijd van Nederland voor deze categorie. Tot aan 2002 was Wim actief bestuurslid van de stichting Wielerbelang Dongen. Daarnaast was hij van 1965 tot 2006 bestuurslid en tot op heden gewoon lid van De Jonge Renner in Oosterhout.

Actief