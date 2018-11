Een gewonde na botsing op N285 bij Wagenberg

'Vesting’ Heusden blij met appartemen­ten in kerk

21:11 HEUSDEN - Veel Heusdenaren zijn in hun sas met de plannen om in de St. Catharinakerk elf koopappartementen te maken. Dat bleek deze week op een informatieavond in de Open Hof, waar parochianen zijn bijgepraat over de verkoop van de kerk en de pastorie aan de ondernemers Ad Bouman, Stegron Vastgoed en het Waalwijkse bedrijf Dushi.