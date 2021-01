Een gemeente die een winkelcentrum koopt? ‘Oosterhout is een koploper’

Brandweer en politie bekogeld met stenen en vuurwerk: ‘Ik ben boos en teleurge­steld’

13:43 OOSTERHOUT - Hulpverleners zijn tijdens de jaarwisseling belaagd in Oosterhout. Brandweerlieden zijn met stenen bekogeld, richting politieagenten is met vuurwerk gegooid. De ME moest ingeschakeld worden. ,,Ik vind dit verschrikkelijk. Ik ben ontzettend boos op en zeer teleurgesteld in de mensen die betrokken waren bij het geweld en de vernielingen”, zegt een ontdane burgemeester Mark Buijs.