Een gedwongen huwelijk: ‘Qua bestuurskracht leverde de herindeling van Geertruidenberg weinig op’

COLUMN/POLL Kreperen als onze borsten op de foto gaan: ‘Dit moet stoppen, snel!’

Ons land is in de ban van de dickpic maar ik maak me vooral druk over tietenplaatjes. Tot ik mijn eerste borstkankeronderzoek kreeg, achtte ik het anatomisch onmogelijk dat je van vrouwelijke voorgevels pannenkoeken kon maken. Inmiddels weet ik beter.

11 februari