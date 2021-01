‘Een échte Raamsdonker wil vaak in Raamsdonk blijven wonen’

jong in...RAAMSDONK - Siem Verlouw (16) is een Raamsdonker in hart en nieren en houdt dan ook enorm van carnaval. Ondanks dat carnaval niet zoals gebruikelijk doorgaat en er ook nog eens een avondklok is ingesteld, blijft hij positief. ,,Ik lever liever nu in, zodat ik in de zomer van de versoepelingen kan genieten.’’

Hoe omschrijf je Raamsdonk?

,,Als een rustig dorp. Veel mensen kennen elkaar hier. Het dorp staat ook bekend om carnaval; normaal gesproken is het vier dagen gekkenhuis hier. Dan komen veel mensen uit andere plaatsen hiernaartoe.”

Wat is er zo bijzonder aan het Raamsdonkse carnaval?

,,De optocht is hier heel mooi. In vergelijking met andere dorpen zijn hier veel verenigingen die grote wagens bouwen. Ik weet niet precies hoe dat komt; het is allang zo. Ik ben er trots op. Het is schitterend om te zien dat je als klein dorp zo groot kunt zijn in carnaval.”

Je zult er zeker wel van balen dat carnaval dit jaar niet doorgaat?

,,Jawel, maar tegelijkertijd ben ik nog jong en ik kan nog genoeg carnavallen in mijn leven. Gelukkig doen we wel íets in Raamsdonk: iedere vereniging maakt een figuur, een kop van een personage. Die koppen komen samen op de rotonde te staan in het dorp. Ik zit bij CV Op Zenne Kaant en wij bouwen dit jaar vrolijk mee, dus ik ben nog wel af en toe in de hal om te bouwen.”

Heb je moeite met de avondklok?

,,Nee. Ik geef toe: het is jammer dat een avond met vrienden er niet in zit. Maar ik lever liever nu in, zodat ik in de zomer van de versoepelingen kan genieten. Het wordt ook opgeblazen, hoor; buiten het weekend zit iedereen al om negen uur binnen voor de televisie.”

,,Dieptriest. Ik snap dat mensen gefrustreerd raken door de nieuwe maatregelen, maar wat is het voordeel van dingen vernielen? Het gaat een bak met geld kosten en de besmettingen zullen alleen maar toenemen. Het is gewoon een kwestie van accepteren en er samen het beste van maken, toch? Mensen moeten ook leren het kleine te waarderen. Drie tikken op je smartphone en je kunt met je beste maat facetimen. Dat was vroeger wel anders.”

Hoe kom jij de lockdown door?

,,Ik ben meer gaan werken dan voorheen. Ik knap oude brommers op en ik werk op een melkveehouderij hier in Raamsdonk. De koeien melken en voeren, de kalfjes drinken geven. Dat soort dingen.”

Waarom ben je geen agrarische studie gaan doen?

,,Ik vind het werk leuk voor in het weekend of in de vakantie, maar een toekomst als boer zit er voor mij niet in. Ik kan geen bedrijf overnemen van familie, en een bedrijf kopen zie ik niet zitten. Bovendien wordt het boeren steeds minder leuk, omdat er zoveel regels zijn waar je je aan moet houden. Anders zou ik het misschien wel overwegen, maar het is niet dat er een droom aan mijn neus voorbijgaat, hoor. Ik vind elektro ook heel interessant.”

Waar chill je, normaal gesproken, met je vrienden?

,,De meeste van mijn vrienden komen ook uit het dorp. Zonder corona hadden we ieder weekend in café De Schipper gezeten. In de zomer waren we daar veel te vinden, toen kon er ook nog wat meer. Ik zie mijn vrienden nog wel, maar niet meer tegelijk en op afstand. Dan gaan we in een caravan zitten, of zo.”

Mist Raamsdonk iets?

,,Het is klein, maar ik mis eigenlijk niets. Het zou wel leuk zijn als er wat meer jongeren van mijn leeftijd bij de voetbalclub zouden zitten. Ik zou eigenlijk een team hoger moeten spelen, maar er is geen jeugdteam met wat oudere jongens. En de stap naar een volwassen team is voor een 16-jarige nog iets te groot.”

Blijf je altijd in Raamsdonk?

,,Ja, dat denk ik wel. Ik voel me hier goed, maar ik snap ook dat mensen uit een stad het saai kunnen vinden. Ik ben hier opgegroeid, heb hier mijn vriendengroep en familie. Ik ken veel mensen. Een échte Raamsdonker wil vaak in Raamsdonk blijven wonen, blijkt in de praktijk.”

Woont met: vader Johan, moeder Corrie en zus Wies

Huisdieren: hond Bux

School: eerste jaar metaal- en elektrotechniek aan het ROC in Tilburg

Hobby’s: voetbal, sleutelen aan brommers en afspreken met vrienden

Bijbaan: hulp op een melkveehouderij

Verliefd: nee