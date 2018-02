'Een derde woningen Gilze en Rijen in lawaaizone'

Dat stelt de gemeente Gilze en Rijen, die uitstel wil van het Luchthavenbesluit per 1 november. ,,Uitstel biedt gelegenheid om deze en nog enkele andere kwesties rond het beoogde gebruik en de geluidbelasting nader te bekijken en betere oplossingen te vinden'', zegt wethouder Rolph Dols van Gilze en Rijen. Grote voorkeur heeft de aanschaf van simulators voor Apache en Chinook. Daarmee kunnen relatief eenvoudige oefeningen als circuitvliegen, die veel overlast geven, worden gedaan.

Zienswijze

In het concept-Luchthavenbesluit geeft Defensie aan hoe de komende jaren gevlogen gaat worden, vooral met helikopters, overig gebruik en wat de gevolgen daarvan zijn voor de omgeving. Het ministerie van Defensie geeft aan dat de gevolgen erg meevallen. Daar staat Defensie zo ongeveer alleen in. Omliggende gemeenten, provincie, Brabantse Milieu Federatie en een dertigtal actiegroepen en individuen gaan voor 6 maart een zienswijze indienen.

In dit complexe dossier gaat het onder meer om de berekening van de overlast rondom de luchthaven. Die wordt aangegeven met zones. Zo is binnen de zogeheten 35 ke zone nieuwbouw bijna onmogelijk. Binnen de 40 ke lijn moet Defensie woningisolatie betalen. Net als iedereen vindt ook Defensie deze manier van berekenen verouderd. Het ministerie wil, zoals voor burgerluchthavens al geldt, overstappen naar de zogeheten Lden-methode. In EU-verband wordt dat ook afgedwongen. Lden houdt ook rekening met passagetijd en vlieghoogte.

Trillingen

Defensie heeft de militaire vliegvelden wel al laten berekenen volgens Lden. De uitkomst was schokkend. Dols: ,,Als je de regels voor overlast door burgerluchtvaart aanhoudt, zouden bewoners van liefst 2433 woningen recht hebben op isolerende maatregelen. Als je ook trillingen van helikopters, zogeheten rattle-noise, meetelt dan kom je op 3715 woningen. Bij kosten van 60.000 euro per woning, waar Defensie van uitgaat, ben je 180 miljoen kwijt'', rekent Dols voor. ,,Dat moeten we niet willen met zijn allen.''

Volledig scherm Volgens Defensie zouden 201 woningen binnen de blauwe zone aangepast moeten worden vanwege overlast van rattle-noise, trillingen door helikopters. De gemeente geeft aan dat het circa eenderde van alle woningen in de gemeente betreft als een nieuwe rekenmethode wordt gebruikt. Die wordt op termijn waarschijnlijk verplicht. © Ministerie van Defensie

Een gesprek met staatssecretaris van Defensie Barbara Visser heeft een kleine opening geboden. ,,Zij gaf aan in te zetten op versterking van de Luchtmacht via aanschaf van helikopters. Wel heeft ze opdracht gegeven te laten onderzoeken of de reserveveldfunctie via een ontheffing te regelen is.'' Dat zou de ruimtelijke beperking opheffen voor Hulten en Molenschot, waar nieuwbouw nu zo goed als onmogelijk is.

Onbegrip

De berekening met Lden maakt duidelijk dat de geluidbelasting rond Gilze-Rijen veel hoger is, dan waar nu van wordt uitgegaan. Dat verklaart volgens Dols waarom in de verre regio rond Gilze-Rijen veruit het meest geklaagd wordt over overlast van militaire luchthavens. En waarom Defensie de Lden-berekening nu nog niet wil toepassen. Dat stuit op groot onbegrip. Dols: ,,Defensie zegt dat Lden wettelijk nog niet geldt voor militaire luchthavens. Maar overlast is overlast. Geluid is geluid.''

Kamercommissie