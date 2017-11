Een derde supermarkt in Waalwijk centrum?Tegenstanders missen onderbouwing

Waalwijkers konden donderdag in discussie met de raad over de centrumvisie en de detailhandelsvisie. ,,Er zitten goede dingen in, hele mooie dingen zelfs", zo werd gezegd. ,,Maar het staat ook vol fouten en keuzes worden niet goed onderbouwd."

Een groot deel van de discussie ging over de vraag of er wel of niet een extra supermarkt moet komen in het centrum. Verschillende ondernemers buiten het centrum vinden van niet. Albert Heijn op Bloemenoord bijvoorbeeld vindt dat de gemeente dit onderdeel van de visie onvoldoende heeft onderbouwd. Het feit dat een extra supermarkt andere supers zo'n vijf procent omzet zal kosten, vond niet iedereen geloofwaardig. Ondernemer Henk van Zelst: ,,Dat kan natuurlijk niet."

'Versterking nodig'

Vastgoedeigenaar Kees van Hulten was niet blij met de discussie over de supermarkten. ,,Het centrum loopt leeg. Er móét versterking komen. Bijvoorbeeld met een AH XL. De gemeente moet dat mogelijk maken."

Ondernemer Marcel Veraa vond dat er in de visies een te negatief beeld van Waalwijk centrum wordt geschetst. Volgens hem kloppen veel cijfers niet. ,,Getallen over aantallen winkels en lege panden zijn onjuist. Dat zit me niet lekker. De gemeenteraad moet een beslissing nemen over een centrumvisie op basis van verkeerde cijfers."

Quote De steden om ons heen hebben allemaal wat nieuws gedaan Marco Welling, Wereldwinkel

Marco Welling van de Wereldwinkel miste vooral 'nieuws' in het rapport. Het centrum moet weer gaan bruisen. ,,Maar we hebben het vooral over supermarkten. De steden om ons heen hebben allemaal wat nieuws gedaan. Tilburg heeft de Spoorzone, Den Bosch de Verkadefabriek, Eindhoven Strijp- S. In Waalwijk zie ik helemaal niks. We hebben de Isco-fabriek leeg staan, maar we doen er helemaal niks mee."