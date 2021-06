Een Conijn met vleugels in de Heilige Driehoek

Conijn exposeert tijdens de Biënnale in Oosterhout, die in juli begint. De veel geprezen kunstenaar bracht zijn jeugd voor een deel door in Brabant en staat bekend om zijn zelfgebouwde voertuigen.

Zo knutselde hij in 1999 een vliegtuig, samengesteld uit onder meer onderdelen van fietsen en een kruiwagen waarmee hij in Eindhoven de lucht in wist te komen. Later reed hij met een op hout aangedreven houten auto door Oost-Europa en vloog hij in vier maanden tijd in etappes van Nederland naar Kenia.