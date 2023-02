Een carnavalswagen is voor een paar uurtjes, de herinnering is voor de eeuwigheid

Laatste twee namen tribute night Parkfeest bekend: On The Edge en Grazy Little Things

OOSTERHOUT - De organisatie van het jubilerende Parkfeest in Oosterhout maakt met On The Edge en Crazy Little Things het tribute-programma op vrijdagavond 2 juni compleet. Eerder werden de namen van Sticky Fingers, Present Danger en Rondje Doe Maar bekendgemaakt.