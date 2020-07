Een boek over het leven van de zingende dierenarts

Zelf was hij vijftien jaar oud toen hij zijn eerste boek las. Gelezen werd er vroeger niet thuis; gewerkt moest er worden. Over die jeugd in Wagenberg vertelt Rasenberg in het eerste deel van zijn boek.

Als jongste (1939) uit een boerengezin van zeven kinderen bestond die tijd uit ‘s morgens vroeg de koeien melken en na school helpen op het land. Af en toe was er tijd om te zingen en schrijven. ,,Dat zat er altijd al in. Ik wist vanaf mijn zesde al dat ik daar later iets mee zou gaan doen.”

Imago schaden

Vervolgens beschrijft Rasenberg hoe hij uiteindelijk ging studeren, carrière maakte en bekendheid verwierf als Zingende Dierenarts. ,,Die naam hebben anderen voor me bedacht. Eerst was ik bang dat het mijn imago als dierenarts zou schaden. Stel ik had een hond niet beter kunnen maken en ik zou wel overal gaan zingen... Maar het werd mijn handelsmerk.” En daar is hij nu best trots op.

Trots op hoe hij het als eenvoudige boerenjongen tot succesvol dierenarts schopte. En na tien jaar een praktijk in Roermond te runnen, ook zijn oude passie weer oppakte. Twintig jaar trad hij naast zijn werk door het hele land op met eigen liederen met een boodschap, tegen de bio-industrie bijvoorbeeld: ,,Ik ben geen grappenmaker; maar begaan met de dieren en bedreven in mijn teksten.”

En vooral dát wil hij met zijn boek laten zien: ,,Ik hoop dat lezers zien dat ik een dierenarts met een boodschap was. En dat je je kunt ontwikkelen, zonder af te geven op je afkomst. Ik heb altijd met een gewoon boerenverstand mijn leven geleid.”

Het boek wordt uitgegeven via Heemkundekring De Vlasselt en is te bestellen via secretariaat@devlasselt.nl