Eén blik is genoeg om elkaar te begrijpen

Rosanne: ,,Wij kunnen heel goed lachen met elkaar.”

Marlot: ,,We hebben onze eigen humor. Vooral over acties van anderen. Daar teren we jaren op.”

Rosanne: ,,Eén blik, woord of bepaalde beweging is vaak genoeg om elkaar te begrijpen. Dat was als kind al, vanaf groep 5. Toen kwamen we naast elkaar te zitten.”

Marlot: ,,We hadden de grootste lol. We zaten samen met twee jongens: de ene had kleine ogen en maakte ze steeds groot, de andere trok steeds zijn wenkbrauwen over zijn bril. Dat zorgde bij ons voor de slappe lach. De leraren vonden dat niet zo leuk.”

Rosanne: ,,Toch was jij altijd het lievelingetje van de klas.”

Marlot (lachend): ,,Waarschijnlijk was ik gewoon heel lief. Het was een fijne tijd. Leuke herinneringen heb ik ook aan het schoolkamp. Weet je nog dat we kaarsen gingen maken?”