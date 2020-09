Een bak koffie of kookcursus, Oosterhout wil naar meer laagdrempelige inlooppunten

1. Hoe werkt dit?

Met De Pastorie in Oosteind en Floralia in Oosterhout zijn er al diverse plekken waar je naar de dagbesteding kunt zónder indicatie. Floralia wordt als zeer positief voorbeeld genoemd. Mensen ontmoeten elkaar en helpen mee aan het beheer en onderhoud van het park.

Wethouder Clèmens Piena: ,,Inwoners mét en zonder hulpvraag kunnen er binnenlopen. Daarnaast merken we dat de dagbesteding bezocht wordt door mensen die anders nooit de gang naar de gemeente zouden hebben gemaakt voor een hulpvraag. Ze ervaren er dus geen drempel. Mensen helpen elkaar om de boel weer op de rit te krijgen.” Bij deze vorm van dagbesteding zit overigens altijd een professionele begeleider, zodat mensen met een specifieke of zwaardere zorgvraag geholpen worden.

2. De gemeente wil dit verder uitrollen. Waarom?

Oosterhout wil de komende vijf jaar meer plekken als Floralia. Zo wordt nu gesproken over De Pannehoef. De locatie is geschikt, met veel verschillende ruimtes. Verder kijkt de gemeente naar ‘blinde vlekken‘. ,,Zijn er delen in Oosterhout waar de zorgvraag groot is, maar waar we nu nog geen dagbesteding hebben? Zoals het centrum.”

Deze vormen van dagbesteding moeten workshops bieden over gezond eten, bewegen, omgaan met geld of creatieve activiteiten. Ook hoopt Piena ‘verkokering‘ te voorkomen in zorg- en welzijnswerk: waarbij te veel naar één hulpvraag wordt gekeken. Een voorbeeld: een man wiens vrouw is overleden klopt aan voor huishoudelijke hulp, maar blijkt zelf niet te kunnen koken. De gemeente verwijst hem naar een kookcursus. Zo leert hij niet alleen koken, maar ontmoet de man ook mensen.

3. Lost deze laagdrempelige dagbesteding het probleem van de oplopende Wmo-kosten op?

Nee. De gemeente ziet het wel als een manier om dure, specialistische zorg zoveel mogelijk te voorkomen. ,,Maar dit dempt slechts de kosten”, hoopt Piena.

Het aantal 70- en 80-plussers in Oosterhout neemt de komende jaren gigantisch toe. Bovendien is het Wmo-abonnement, landelijk ingevoerd in 2019, een zwaar drukkende kostenpost: mensen betalen 19 euro per maand voor voorzieningen. Dit leidt tot een stijging van de vraag naar hulp. ,,Zolang deze regeling blijft zoals-ie is, is de zorg niet-betaalbaar. Andere gemeentes moeten nu al keuzes maken, zoals een bieb sluiten. Op den duur ontkomen wij niet aan keuzes.”

4. Heeft de coronacrisis nog gevolgen voor de Wmo?

Duidelijk is dat op het hoogtepunt van de crisis, afgelopen voorjaar, er een terugloop was van het aantal meldingen en aanvragen van zorg. Dat gold voor zowel de jeugdzorg als Wmo. Mogelijk hebben mensen gewacht met het zoeken van contact en komt de komende periode nog een hoop op gang. Voor de dagbesteding heeft de crisis evengoed gevolgen.

Piena: ,,Het idee van een open inloop is in coronatijd erg lastig. Er wordt vaak vooraf gevraagd wie aanwezig is, om zicht te houden op het aantal mensen. De mensen die al kwamen, zijn meestal in beeld en worden actief benaderd door de begeleiding.”

De kans bestaat dat daardoor inwoners niet in beeld komen en buiten de boot vallen. ,,Dat doet zeer. Het intermenselijk contact is weg. Eenzaamheid is een van de consequenties. Het is een gegeven. We kunnen daar van alles van vinden, maar dit lossen we niet met dit beleidsstuk op. Onze professionals en vrijwilligers letten hier extra op.” De raad bespreekt eind oktober de visie op het sociaal domein.