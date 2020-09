Een andere plek voor De Boodschap in Rijen? Dat ziet eigenlijk niemand zitten

De ruimte tegenover het Wilhelminaplein ligt al vanaf 1990 te wachten op invulling en doet nu dienst als parking. De gemeente is eigenaar van de grond en de raad heeft een bestemmingsplan in 2017 aangenomen waarmee op deze plek nieuwe woningen, een supermarkt, horeca en een dagwinkel kunnen komen.

Maar dat is de sociaaldemocraten een doorn in het oog. Ze vinden dat er al teveel supermarkten zijn in het centrum van het dorp en dat het plan niets toevoegt om de ‘levendigheid in het dorp te vergroten.’ Terwijl daar in hun ogen juist grote behoefte aan is.