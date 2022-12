Edelsmeden zijn onder de indruk van haar gedrevenheid: Lieve wil van hobby haar beroep maken

De hobbykamer van...RAAMSDONKSVEER - Lieve van Renterghem uit Raamsdonksveer heeft een hobby die maar weinige mensen van haar leeftijd beoefenen. Haar hobby is sieraden. Nou is dat niet vreemd voor een vijftienjarig meisje (of jongen). Wat wel bijzonder is, is het feit dat ze deze niet verzamelt of koopt, maar zelf maakt. Op het atelier waar ze sinds een half jaar les neemt, is ze in elk geval absoluut de jongste.