Economie gaat boven mensenrechten bij handelsmissie naar China

VIDEO Abseilen, bruggen bouwen en doorzoeken van achterblij­ver in Oosterhout

10:57 OOSTERHOUT - Terwijl op de Markt in Oosterhout de weekmarkt gewoon doorgang vindt, dalen soldaten in stormachtige omstandigheden de Sint-Jansbasiliek af. Abseilend. Het is een spectaculair beeld, dat binnen tien seconden ook weer voorbij is. Het is onderdeel van de bevrijdingsfeesten en voor hen tevens een oefening: er is een heel parcours uitgestippeld.