Echtpaar Syrische supermarkt krijgt veel steun: 'Kijk dan, allemaal lieve mensen hier’

Tot op de laatste dag was Kalash in twijfel. Zo'n dwangbevel is niet niks.De bewoners van de panden boven de winkel, verenigd in de Vereniging van Eigenaren, eisten dat de handelswaar voor 6 december verdwenen was van de stoep voor hun zaak. Anders, zo klonk het dreigend in een brief die het stel eerder kreeg, wacht hen een boete van 250 euro per dag.