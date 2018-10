Echtpaar megadrugslab Lage Zwaluwe blijft in cel

Veel meer 'inklimmers' voor Engeland gepakt

15:25 ROTTERDAM/MOERDIJK - Het aantal migranten dat verstopt in een vrachtwagen via de Rotterdamse haven naar Engeland wil maar wordt betrapt, is fors gestegen. Vorig jaar werden in de periode tot en met september in totaal 681 zogeheten inklimmers opgepakt. Dit jaar waren dat er in hetzelfde tijdsbestek 911.