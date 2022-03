Echte bedden en een kinderkamer voor de vluchtelingen: vele vrijwilligers helpen mee in Schattelijn

video Grote brand verwoest twee hallen bij recyclebe­drijf in Dongen

DONGEN - Bij recyclebedrijf Van den Noort in Dongen woedde zaterdag een grote brand. Twee hallen zijn bij de brand volledig verwoest. De rook was in de wijde omgeving van Dongen te zien. Rond 14.30 uur meldde de Veiligheidsregio dat de brand onder controle is.

19 maart