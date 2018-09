Eastwoodstockfestival pijlsnel onder tentdak

De vierde editie van het Eastwoodstockfestival dreigde gistermiddag in het water te vallen. Dreigde, want vrijdagmiddag werden de plannen drastisch omgegooid en verrees een festivaltent op het Paterserf.

De hele dag regen met flinke windstoten. De verwachtingen zagen er voor het openluchtfestival geenszins rooskleurig uit. Er moest op korte termijn wat gebeuren. De gemeente toonde zich welwillend en werkte actief mee.

,,Die tent moest natuurlijk wel perfect aan alle eisen voldoen. Het is echt in een enorm tempo geregeld, geweldig", toont de organisatie bij monde van Fen van der Kruit zich enthousiast. Natuurlijk: ook De Warande was een optie. ,,Daar doen we als Bock al regelmatig dingen, maar toch wilden we heel graag op deze plek zijn. De tent bleek gewoon een prima optie."

Gare du Nord

Het levert wel wat minder bezoekers op dan het vorig jaar, toen velen genoten van het zonnetje. Carla Kleijwegt staat met haar paraplu gewoon in het publiek. Ze wist niet eens dat er een tent was, dus is positief verrast. ,,Ik woon hier in de buurt en dit is echt zo'n fijn festival dat ik wil steunen, dus wilde ik per se komen. Het is nu natuurlijk wat kleiner, maar dat een band als Gare du Nord (zangeres Dorona Alberti en Aron Raams, red.) ook nog hier staat: het is geweldig."

Door de tent voelt het toch wat drukker. Intiemer ook. De eettentjes kunnen ook overdekt bereikt worden. Buurtbewoners van het Paterserf kregen een uitnodiging, met een gratis kopje koffie. ,,Je voelt je gelijk welkom hier. Alles gaat relaxed", klinkt Paul Oudenhooven enthousiast. Hij speelt met zijn zoontje in een kinderhoekje, met zitzakken en tekengerei. ,,Kinderen maakt het niks uit of het regent, of dat de zon schijnt. Die vinden het al snel leuk. Ik hou wel van festivaltenten: die geuren die zich vermengen, het fijne geluid, die intieme sfeer. Echt top hoe de organisatie de verwachte weersomstandigheden heeft geaccepteerd en er iets moois van gemaakt heeft. Zij en ook de gemeente Oosterhout mogen trots zijn op wat hier staat."

Zwemmutsjes

Het festival werd geopend door zwemmer Maarten van der Weijden. Organisator Stichting Bock deelde voor de gelegenheid zwemmutsjes uit. ,,Ik ken de organisatie goed. Ik word momenteel vooral gevraagd door bedrijven voor lezingen, festivals openen doe ik niet vaak", lacht hij. Uiteraard kon ook op het Eastwoodstockfestival gedoneerd worden voor zijn stichting, door middel van overgebleven drankbonnen.