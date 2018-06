Dycore slaat bladzijde met open dag écht om na de grote brand

Ook voor medewerkers van het moederbedrijf. En ze komen uit heel het land, benieuwd naar hoe het er nu in Oosterhout voorstaat. Plantmanager Cor Evegaars loopt langs plekken waar het vuur heeft gewoed en waar opnieuw is opgebouwd. ,,Veel heeft na de brand maanden stilgelegen'', legt hij uit. ,,De meeste banen waren al wat ouder, dus het was een prima moment om alles te vervangen.''

Improviseren

De grote toren waarin de grondstoffen voor beton worden gemengd ging door de brand verloren, net als het ketelhuis. ,,Toen we ervan overtuigd waren dat er niemand gewond was, zijn we klanten en leveranciers gaan bellen. We hadden misschien voor een paar weken voorraad, maar we konden eigenlijk meteen niet meer leveren. Dan ga je improviseren en praten met concullega's. Fantastisch hoe we van hun fabrieken gebruik konden maken, maar veel klanten kwamen toch in de problemen."

Quote Ik kijk op mijn telefoon naar de weersver­wach­ting, zie ik in de nieuwsbe­rich­ten 'grote brand in Ooster­hout'. Nou, toen was mijn vakantie wel voorbij. Cor Evegaars

Dan krijg je claims, omdat zij ook aansprakelijk worden gesteld door opdrachtgevers. ,,Gelukkig was Dycore erg goed verzekerd tegen dit soort calamiteiten. Wat ook een geluk was: niet lang daarvoor waren we opgegaan in de Ruwbouwgroep en een groot concern, CRH. Als we nog zelfstandig waren geweest bij de brand, was het 'einde oefening'.''

Schouders eronder

"Ik was met mijn gezin op vakantie in Oostenrijk", herinnert monteur Frank Persoons zich. ,,Ik kijk op mijn telefoon naar de weersverwachting, zie ik in de nieuwsberichten 'grote brand in Oosterhout'. Dan kijk je uiteraard. Nou, toen was mijn vakantie wel voorbij. Daags na de vakantie ben ik hierheen gegaan. Wat je dan ziet is drama. Dan is het 'schouders eronder', we hebben moeten improviseren.''