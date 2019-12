Dwalen door muziekminnend Gilze

Zo104 organiseert al bijna zes jaar talkshows in Gilze. Hun nieuwste evenement hebben ze 'Dwaal' genoemd. ,,We laten de bezoekers dwalen door een muzikaal landschap", vertelt Edwin Huijben van Zo104. ,,We gebruiken bewust de achteringang van De Schakel, zodat mensen al meer geneigd zijn te gaan dwalen door het pand", vertelt Jeroen van Nunen van Zo104. ,,De drie ruimtes die we gebruiken zijn verbonden met gangetjes en andere ruimtes waar de bezoekers doorheen worden geleid.”

Silent disco

Op het hoofdpodium komt een 'silent disco'. Van Nunen: "Iedereen krijgt een hoofdtelefoon op en kan kiezen uit de muziek van twee deejays, die elk hun eigen kleur hebben. De ruimte neemt de kleur aan van de deejay die het meest geluisterd wordt. Zo gaan de deejays de strijd met elkaar aan.

Quote Chasse Patate is onze lokale trots. Zij spelen covers uit De Gilse Top104. Jeroen van Nunen, medeorganisator

In de kelder van het cultureel centrum spelen de rockbands Stupid Bloody Tuesday uit Amsterdam en Maanbar uit Brugge. Van Nunen: ,,Chasse Patate is onze lokale trots. Zij spelen covers uit De Gilse Top104." Die hitlijst wordt samengesteld uit de toptiens die Zo104 via hun website ontvangt. Nog tot en met zondag 8 december kan iedereen zijn tien favoriete liedjes en twee 'guilty pleasures' doorgeven voor deze hitlijst. ,,Het zou best eens een heel alternatieve lijst kunnen worden", vermoedt medeorganisator Erik de Vet.

Livestream

Op het Dwaal-plein in de centrale ruimte werkt een deejay deze lijst door in een sfeer die doet denken aan het Top2000-café. Via een livestream kunnen mensen thuis via de website van Zo104 zien wat er gebeurt in deze ruimte.

Quote We organise­ren iets waar we zelf naartoe zouden willen. Erik de Vet, medeorganisator

Zo104 heeft voor dit evenement geen specifieke doelgroep op het oog. ,,We organiseren iets waar we zelf naartoe zouden willen", zegt De Veth. Van Nunen vult aan: "We hopen dat we iets neerzetten waarvan mensen zeggen: 'Daar had je bij moeten zijn.‘”