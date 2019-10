Duurzaamheidsweek Oosterhout: ‘We leven op een kwetsbaar bolletje’

OOSTERHOUT - Waar 10 oktober nationaal uitgeroepen is tot de Dag van de Duurzaamheid, staat er in Oosterhout een hele Duurzaamheidsweek op de agenda onder de noemer: Groen is Doen. Op 3 oktober trapt astronaut André Kuipers af met een lezing in De Bussel, op 10 oktober wordt afgesloten met de duurzaamheidsbeurs- en markt. ,,We moeten allemaal langzaam iets aan ons gedrag veranderen ”, zegt Coby Kazen van Oosterhout Duurzaam.

Zij organiseren voor de vierde keer een duurzaamheidsmarkt. ,,En ONE (Oosterhoutse Nieuwe Energie) organiseert de beurs. We dachten: we kunnen het net zo goed samen doen, dan versterk je elkaar.” Er ontstond al gauw een hele week, want de gemeente, Theek5, De Bussel, diverse ondernemers en de Rabobank participeren eveneens. ,,We hebben aangeklopt bij scholen, die gaan met een afvalprogramma van vijf weken aan de slag.”

Niet als een dominee tekeer gaan

Kazen ziet een langzame verandering. In Nederland en ook in het Oosterhoutse. Ondernemers beginnen na te denken hoe zij kunnen verduurzamen en de gemeente staat open voor andere zienswijzen. ,,We hebben binnenkort een gesprek over het maaibeleid. Dan staan er fraaie bloemen, die aantrekkelijk zijn voor bijen en dan wordt er weer gemaaid. Dat is allemaal bewustzijn; waarom doe je iets?” Maar, weet Kazen: vooral de Oosterhouter moet bereikt worden. ,,Je moet niet als een dominee tekeer gaan. Je hoopt te inspireren. We leven op een kwetsbaar bolletje, waar we moeite voor moeten doen. Dat zul je bij de lezing van Kuipers goed gaan zien. Maar ik weet dat het vaak met de portemonnee te maken heeft. Het gaat stapje voor stapje.”

Wat wil je precies op je bord hebben?

Moeite doen is: ,,Nou, bijvoorbeeld: je afval scheiden. Maar dat maakt je wél bewust. Je gooit niet iets zomaar weg, maar denkt erbij na.” En dan: ,,Weet je: het is de manier van denken. Het verhaal áchter een product is vaak zoveel waardevoller. Dan ga je meer nadenken: wat wil ik precies op mijn bord hebben?”

Veel duurzame energie gaat verloren

Op 8 oktober vindt in De Bussel het Oosterhouts Duurzaamheidsevent voor Ondernemers plaats. Daar is onder andere Remco van Dessel van Agel Adviseurs spreker. Hij ziet veel onbenutte mogelijkheden in Oosterhout. ,,Er gaat veel duurzame energie verloren. Je moet het samen doen, alleen zo kun je de slag maken”, legt hij uit. ,,Er zijn bedrijven die het dakoppervlak vol leggen met zonnepanelen. Zij gebruiken niet alles, dat kun je dus terug leveren. Ik denk dat iedereen eerst aan de eigen portemonnee denkt, maar door het samen te doen maak je echt winst.” Van Dessel wil het bij zijn presentatie inzichtelijk maken. ,,Want soms lijkt die transitie zo abstract. De vertaalslag moet gemaakt worden en aan de hand van data kan dat. Het zit hem allemaal in het collectief.”

Toekomst

Dat is ook hoe de gemeente erin zit. Wethouder Marcel Willemsen: ,,We werken samen aan de duurzame toekomst van Oosterhout. De komende jaren worden diverse projecten uitgevoerd die bijdragen aan de energietransitie. De gemeente, haar inwoners en ondernemers kunnen samen veel energie besparen en een duurzame opwekking van energie mogelijk maken.”

Milieustraat