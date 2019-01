Dussense schaatskanjer reed vier keer Elfstedentocht, maar werd nooit gelauwerd

Scholieren en raadsleden bestoken elkaar in debat in Dongen

0:19 DONGEN - De druk op jongeren om te presteren is te hoog. Dat was een van de stellingen die gisteren afgevuurd werden op een team van debaters van het Dongense Cambreur College. Een uur lang gingen leerlingen van die school over drie onderwerpen in debat met raadsleden van het dorp. Het was een voorbereiding op een wedstrijd volgende maand in het Provinciehuis.