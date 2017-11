Dussense Boys zamelt geld in voor doodzieke Nathalie

Het is een schril contrast. In september stond Nathalie nog met haar collega's van basisschool De Peppel in de krant, omdat een vijftal juffen van de school tegelijkertijd zwanger was. Nu ligt ze in het ziekenhuis in Rotterdam.



Tijdens haar zwangerschap werd bij Nathalie, die vrijwilligster is bij de plaatselijke sportvereniging, een kwaadaardig gezwel geconstateerd. De artsen besloten de baby vervroegd, via een keizersnee, te halen.