Dussens dorpsicoon Cees Schalken (73) is overleden

“Eens een Klaitrapper, altijd een Klaitrapper”, zei Schalken. Meer dan vijftig jaar zette hij zich in voor het Dussense carnaval. Vanaf de oprichting was Schalken lid van carnavalsstichting De Klaitrappers. Al na twee jaar werd hij benoemd tot Prins Nelis de Eerste, een taak die hij 22 jaar met veel toewijding vervulde. Tot enkele jaren geleden was hij tevens voorzitter van de stichting en dit voorjaar vormde hij nog samen met zijn echtgenote het Boerenbruidspaar.

Schalken was ook politiek actief. Vanaf 1982 was hij maar liefst 32 jaar achtereen raadslid voor het CDA. Eerst in de gemeente Dussen, later in de gemeente Werkendam. “Als raadslid heeft hij veel voor Dussen en Hank betekend”, vertelt oud-wethouder en partijgenoot Wim de Jong. “Hij liet zich de kaas niet van het brood eten. Op zijn eigen kundige manier wist hij de politiek ervan te overtuigen om te doen wat nodig was.”

Politieke loopbaan

Zijn installatie in Werkendam beschouwde Schalken zelf als een van de hoogtepunten van zijn politieke loopbaan. “Ik werd als katholieke jongen uit Dussen direct opgenomen in het Werkendamse”, vertelde hij. Vijf jaar geleden nam hij afscheid van de gemeenteraad. “Dat viel hem zwaar”, herinnert De Jong zich. “Liever had hij nog doorgegaan tot zijn zeventigste.”

Dussense Boys

Ook de katholieke kerk in Dussen en voetbalvereniging Dussense Boys, waarvan hij lid van verdienste was, konden op hem rekenen. Toen hij zeventien jaar was nam Schalken de taak van jeugdleider op zich. Hij hield zich vooral bezig met de werving en begeleiding van nieuwe pupillenleden. Het pupillenvoetbal stond destijds nog in de kinderschoenen.

Klaitrappers

“Het is onmogelijk om in het kort te omschrijven wat Cees met zijn enthousiasme en doorzettingsvermogen betekend heeft voor de mensen van Dussen”, schrijft Hans Sagt namens de Klaitrappers. Voor zijn maatschappelijke betrokkenheid ontving hij dan ook een koninklijke onderscheiding. Het lintje verdween niet in de la, maar werd door hem met trots gedragen.