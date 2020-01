Duncan Laurence op Parkfeest in Oosterhout

OOSTERHOUT - Duncan Laurence komt naar het Parkfeest. De Songfestival-winnaar is voor het zaterdagprogramma gestrikt. Andere blikvangers zijn DI-RECT, Nielson, Trijntje Oosterhuis en rapper Snelle. Het Oosterhoutse evenement is vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 juni.

,,We zitten enkele weken na het Songfestival in Nederland en kunnen dus dan zeggen dat wij hierna Duncan nog hebben”, vertelt een enthousiaste Carmen Mutsaers, woordvoerster van het Parkfeest. Hoe Parkfeest Duncan Laurence binnen wist te hengelen? ,,Soms moet je gewoon proberen. We zijn er heel blij mee.”

Quote De bedoeling is dat de doelgroe­pen dichter bij elkaar liggen. Vorig jaar hadden we te veel uitschie­ters voor jongeren en ouderen, waardoor bij beide doelgroe­pen een deel afhaakte Carmen Mutsaers, Woordvoerster Parkfeest

Het zaterdagprogramma kent de grootste namen, die jong en oud moeten trekken. Mutsaers: ,,De bedoeling is dat de doelgroepen dichter bij elkaar liggen. Vorig jaar hadden we te veel uitschieters voor jongeren en ouderen, waardoor bij beide doelgroepen een deel afhaakte. Met Lil’ Kleine en Kraantje Pappie hadden we leuke acts voor jongeren, maar oudere Oosterhouters kopen voor deze artiesten niet per se een kaartje. Deze line-up voor komende editie is meer gebalanceerd.”

Rijzende ster

Een andere opvallende naam is Snelle. De ster van de rapper is rijzende. Met Reünie, Plankgas en Scars scoorde hij meerdere hits. Reünie stond zelfs in de Top 2000. Verder is Nielson bekend, zijn hit IJskoud wordt grijs gedraaid op de radiozenders.

DI-RECT is bijna de ‘thuisband’ van het Parkfeest. Geen muziekgroep stond vaker op het podium in het Slotpark. De komende editie wordt dat de zesde keer. ,,Geen band kan zich iedere keer muzikaal zo opnieuw uitvinden. Het is nooit hetzelfde.” Voor zaterdag zijn naast Trijntje Oosterhuis ook Three Little Clouds, The Lost Chords en Tape Toy vastgelegd.

Tributes

De vrijdagavond is ingericht als Tribute Night met onder meer ABBA Tribute. De Belgische band In Your Honor verzorgt een Foo Fighters Tribute. De reEditors spelen muziek van The Editors. ,,Al jaren staat deze groep op het verlanglijstje van Parkfeest, eindelijk zijn ze van de partij.” Back to Blondie komt met een tribute van muziek van Debbie Harry. Les Truttes is de feestband in het vrijdagprogramma.

Zondag begint om 15.00 uur de kaartverkoop. Voor elke dag zijn 4.000 kaarten te koop. Het programma voor zondag 7 juni wordt later bekendgemaakt. De toegang is dan gratis. ,,Een dag voor jong en oud, met lokaal talent.” Het grote podium blijft in het westelijke deel van het Slotpark. ,,We zijn nog aan het kijken hoe we deze keer het oostelijke deel van het park kunnen gebruiken.”