Duizenden liters chemische troep: dit is de drugsfabriek in Rijen van binnen

Renovatie zwembad Terheijden begonnen met sloop peuterbad

17:15 TERHEIJDEN - Een deel van het peuterbadje van het Puzzelbad in Terheijden is gistermorgen gesloopt. Het zwembadje was al niet meer in gebruik. Het is het begin van de renovatie van de twee buitenbaden, Puzzelbad en De Randoet in Made.