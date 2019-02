Duizenden liters chemicaliën in loods Rijen: vrijspraak voor verdachte

De verdachte, afkomstig uit Noord-Scharwoude, wist niet of kon niet weten dat er in de loods en in de zeecontainers ernaast vele duizenden liters drugsafval stond opgeslagen. En evenmin dat er in de vaten in een van bestelbusje die hij naar binnenreed, chemisch afval zat. En ook niet dat achter de bestuurdersstoel van het andere busje een tas met heroïne en een ‘gsm-jammer’ lagen. Althans, de rechtbank oordeelt dat er voor dat alles onvoldoende bewijzen zijn. Twee weken geleden was nog twintig maanden tegen de man geëist vanwege de opslag van drugsafval en ernstige milieuverontreiniging.

845 liter drugsafval

In één bestelwagen stonden vaten met 845 liter drugsafval. In de andere auto werden 300 gram heroïne en een ‘gsm-jammer’ aangetroffen. Zo’n ‘jammer’ wordt gebruikt om gsm- en gps-signalen te verstoren. In de loods en de zeecontainers op het bedrijfsterrein was 8.000 liter lekkend drugsafval opgeslagen. De vloer van de loods was volledig doordrenkt met zuren en ook de wanden waren aangetast. Ook de grond van het buitenterrein bleek ernstig vervuild.

‘Cola’

De man was bij zijn aanhouding in het bezit van sleutels van de loods en de zeecontainers. De rechtbank stelt vast dat hij de busjes heeft bestuurd en in de kantoorruimte van de loods is geweest. Maar: ,,Uit niets blijkt echter dat hij ook daadwerkelijk in de loods zelf of in de zeecontainers is geweest (..). Ook is niet vast komen te staan dat hij wist of kon weten wat er in de vaten in een van de bestelbusjes zat (..) En evenmin dat er heroïne in de sporttas achter de bestuurdersstoel van de andere bus zat”, aldus het vonnis. De rechtbank concludeert ook dat op aanwezige gelaatsmaskers en handschoenen in de loods geen geschikt DNA is aangetroffen. Dus: geen bewijzen voor de aantijgingen van de officier van justiie. Die sprak tijdens de zitting het vermoeden uit dat de loods deel uitmaakte van een veel groter crimineel netwerk.