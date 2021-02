Duizenden euro's boete voor bedrijf in Rijen dat minderjarigen 's nachts in fabriek laat werken

Kaaiendonk­se Karnavals Kennis Kwis

7 februari OOSTERHOUT - Carnaval met het bord op schoot? Dat kan! Zaterdag 13 februari staat in Oosterhout in het teken van de Kaaiendonkse Karnavals Kennis-Kwis (KKKK). Met een livestream vanuit theater De Bussel kan iedereen die inlogt meeroepen, de hersens breken of in polonaise rond de eettafel hossen tijdens het blokje muziek.