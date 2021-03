Duizend jaar oude houten waterput Gilze met mammoetkracht verplaatst

Nog geen run op hotelka­mers voor Pasen en meivakan­tie: ‘Mensen wachten af wat voor weer het wordt’

29 maart Wie erover denkt toch nog even een huisje te huren voor de paasdagen of de meivakantie, moet nu wel héél snel boeken. Zeker nu het kabinet de hoop op een vakantietripje naar het buitenland afgelopen week de grond in boorde, lopen de vakantieparken in eigen land in flink tempo vol. Voor wie mis grijpt, resteert altijd nog de optie om een hotelletje te boeken, of een bed and breakfast. Daar is het aanbod nog ruim.