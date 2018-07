Duitse kliko's spoelen aan in de Biesbosch

WERKENDAM - De vierde kliko in een jaar tijd werd vrijdag in de Biesbosch gevonden door een boswachter. Dit exemplaar had een wel erg lange weg afgelegd.

De kliko die een boswachter afgelopen vrijdag aantrof in de Kleine Noordwaard, deel van de Brabantse Biesbosch, blijkt afkomstig uit Düsseldorf. De tekst 'Entlos entspannen' staat erop. Het is de slogan van een campagne in de Duitse stad om zwerfafval, vooral op de recreatiestranden aan de Rijnoever, tegen te gaan.

Volgens een woordvoerder van de Duitse gemeente is het zonder meer mogelijk dat de container door vandalen in de Rijn is gegooid en vervolgens onze kant op is komen 'zwemmen'.

,,Het is wel frappant dat zo'n vuilnisbak, bedoeld om de boel schoon te houden, uiteindelijk de Biesbosch vervuilt", merkt boswachter Thomas van der Es op. ,,De Kleine Noordwaard heeft sowieso wat met kliko's, we treffen er om de zoveel tijd wel een markante container aan", vervolgt hij.



Het blijft echter niet bij containers, vertelt Van der Es. ,,Er spoelt zo veel aan hier. De ene keer vinden we een winkelwagen, dan weer enkele vaten. We troffen zelfs eens een complete wasmachine aan."

Getijde

Van der Es heeft een vermoeden hoe het kan dat juist hier regelmatig grote objecten aanspoelen. ,,Het getijdeverschil is hier meer dan 30 centimeter en op bijzondere momenten zelfs nog hoger. Omdat de Noordwaard een directe vertakking op de rivier heeft kan afval uit de rivier erin stromen. Er zijn hier veel zandbanken en eilandjes met slib en zand waar onder meer veel plastic op achterblijft. We zitten hier in een delta. Dat is uiteindelijk toch een soort afvoerputje van de rivier. Veel van wat stroomopwaarts in het water terecht komt, eindigt hier. Of erger nog, in zee."

Dat er zoveel afval achterblijft in de Biesbosch noemt Van der Es 'sneu'. ,,Juist dat het zo tastbaar op een bijzondere plek in de natuur blijft liggen is vervelend." Een bijkomstigheid is dat grote stukken vuil moeilijk te verwijderen zijn in de Biesbosch. ,,We kunnen niet alles wat we vinden opruimen, omdat het vaak op moeilijk bereikbare plekken ligt. Meestal moeten we wachten tot er een ronde wordt gedaan met een speciale boot om het op te ruimen."