Dubbele kettingbotsing in Oosteind

In de voetsporen van Bombast op avontuur in Oosterhout

13:04 OOSTERHOUT - Gekke bekken trekken, bokspringen door de Laan en in polonaise over de Heuvel. Tijdens de Bombast speurtocht trad de familie Van Bavel in het voetspoor van de Oosterhoutse oernar. ''Het is heel leuk om de jongens eens op een andere manier Oosterhout te laten zien'', stelt moeder Marieke van Bavel (31).